Pitti Uomo presenta le Collezioni Primavera Estate 2025

Scatta il conto alla rovescia per l’appuntamento con il fashion maschile internazionale con Pitti uomo, che si svolgerà dall’11 al 14 giugno alla Fortezza da Basso a Firenze. Sono 790 i brand in totale presenti in fiera (in calo di qualche decina di presenze rispetto allo stesso periodo del 2023) e di questi 340 circa (il 43%) proviene dall’estero.

