(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – Aildi, giunto alla settima edizione. Il riconoscimento durante il festival dedicato all'antropologia contemporanea, arrivato al suo 15esimo anno, ideato e diretto da Giulia Cogoli e promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di, e che si avvia alla conclusione. L'appuntamento è per il prossimo anno, dal 23 al 25 maggio 2025. Anche quest'anno ihanno fatto registrare il tutto esaurito, raccogliendo grande partecipazione e interesse per i 29 appuntamenti in programma. Affollate anche le 18 attività pensate da Benedetta Ursino, per far scoprire a bambini e bambine il cibo e la capacità di attivare l'immaginazione e la creatività. Il festival ha attirato nomi importanti del panorama culturale italiano: da Michela Marzano, che ha tenuto la lezione inaugurale, a

La foto di Giorgia Meloni con Chico forti, appena rientrato dagli Stati Uniti per terminare la sua pena in Italia, continua a irritare la sinistra. A Tagadà, dove Tiziana Panella sta portando avanti da giorni una battaglia sull'opportunità di accogliere Forti da parte del premier, è intervenuto ... liberoquotidiano

Il premio ad Augias. Elegante divulgatore. Il sapere senza tempo della cultura classica - Il premio ad augias. Elegante divulgatore. Il sapere senza tempo della cultura classica - Il riconoscimento al giornalista e scrittore ieri sera in piazza del Duomo. La motivazione: "E’ stato in grado di declinare le sue conoscenze. in linguaggi che hanno raggiunto un pubblico sempre più a ... lanazione

Pistoia, a Corrado Augias il Premio internazionale Dialoghi - Pistoia, a corrado augias il Premio internazionale Dialoghi - Il festival dedicato all’antropologia contemporanea si avvia alla conclusione e si porta a casa grande partecipazione di pubblico, tra cui anche molti giovani Pistoia, 26 maggio 2024 – A corrado ... lanazione

Corrado Augias contro Giorgia Meloni per l'accoglienza a Chico Forti: "Paese burlesco, pagheremo quel gesto" - corrado augias contro Giorgia Meloni per l'accoglienza a Chico Forti: "Paese burlesco, pagheremo quel gesto" - corrado augias ha criticato duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sua accoglienza a Chico Forti al suo rientro in Italia. notizie.virgilio