Pioli partirà a fine stagione

(Di domenica 26 maggio 2024) 2024-05-24 10:55:28 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Stefanolascerà l’incarico di allenatore del Milan a, lo ha annunciato questa mattina il club. La mossa era ampiamente attesa dopo unanella quale i rossoneri hanno deluso. Attualmente è seconda in Serie A, ma a 19 punti dai rivali cittadini dell’Inter. L’ultima partita diin panchina sarà quella di domani a San Siro, sfida dicontro la Salernitana. Si legge in un comunicato del Milan: “AC Milan e Stefanocomunicano che il Mister, dopo essere stato alla guida della Prima Squadra dall’ottobre 2019, lascerà il Mister al termine dellain corso. “AC Milan ringrazia di cuore Stefanoe tutto il suo staff per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, conquistando uno Scudetto indimenticabile e rilanciando una presenza costante del Milan nella massima competizione europea.

