Pioli - indizio sul futuro dall’ultima conferenza al Milan | messaggio al Napoli?

(Di domenica 26 maggio 2024)ai saluti con il. Il tecnico durante lastampa lancia unsul: spunta uno scenario sorprendente Conte e ilsembrano più vicini che mai. Nelle ultime ore c’è stata una decisa accelerata del club di De Laurentiis nella trattativa. L’allenatore salentino è il prescelto per prendere il posto di Calzona sulla panchina del Maradona e ha scavalcato di gran lunga tutti gli altri candidati (Gasperini,e Italiano). A sbloccare l’affare, come riportato da Marco Giordano in esclusiva per Spazio.it, l’accordo sul lato economico: proposto a Conte un contratto da 7 milioni di euro annui. Questo non vuol dire però che si debbano sottovalutare le alternative, negli anni il calciomercato ci ha insegnato che non è mai detta l’ultima parola. Ilha annunciato da poco la separazione ufficiale daa fine stagione. Questa sera il tecnico si è seduto sulla panchina rossonera per l’ultima volta, contro la Salernitana, e ha ricevuto un bell’omaggio da tutta la squadra.