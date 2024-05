Pielle sprecona | crolla anche in gara-4 contro Avellino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 - E’ tutto da rifare per la, cheper la seconda partita di fila sul parquet di-4 di semifinale playoff al Pala Del Mauro finisce 73-62 per i Lupi, che fanno incetta di Triglie pielline. Di fatto la serie è ferma sul 2-2. Se la Caffè Toscano vuole staccare il pass per le finali verso l’A2 è ora costretta a vincere in-5 mercoledì sera, per fortuna tra le mura amiche del PalaMacchia.-4 ha confermato unasottotono, permissiva in difesa e poco incisiva in attacco. Con i violini di punta a roster per niente in sintonia: impossibile vincere quando Chiarini, Lo Biondo e Loschi segnano 11 punti in 3. STARTING FIVE AV: Vasl, Verazzo, Burini, Nikolic, Bortolin (all. Crotti) PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all.