Picchia la moglie davanti alle figlie | lei scappa in strada e viene inseguita - arrestato

Arrestato un romeno di 54 anni che nel pomeriggio del 14 maggio è stato trovato a Luino davanti all’abitazione della ex moglie non rispettando il divieto di avvicinamento. A notarlo un carabiniere che ricordava fortunatamente le pregresse vicende di maltrattamenti che avevano portato all’emissione nei confronti del cinquantaquattrenne di un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa una decina di giorni prima dal Gip del Tribunale di Varese quale misura cautelare. ilgiorno

Un uomo è morto travolto da un'auto davanti a moglie e figlia in un incidente avvenuto in zona Tuscolana a Roma nella serata di venerdì 24 maggio. notizie.virgilio

Influencer Siu, il marito scarcerato dal giudice: avrà il divieto di avvicinamento alla moglie - Influencer Siu, il marito scarcerato dal giudice: avrà il divieto di avvicinamento alla moglie - A sorpresa scarcerato il marito dell'influencer Siu: l'uomo avrà l'obbligo di firma in Procura e il divieto d'avvicinamento alla donna. ilcorrieredellacitta

Angelo Onorato trovato morto, le telecamere hanno ripreso tutto: la possibile via di fuga del killer e la pista del suicidio - Angelo Onorato trovato morto, le telecamere hanno ripreso tutto: la possibile via di fuga del killer e la pista del suicidio - Il suv di Angelo Onorato, l'architetto marito dell'europarlamentare Francesca Donato trovato morto in auto, era parcheggiato in un punto cieco tra due telecamere di sorveglianza. leggo

Mike Bongiorno, moglie Daniela a Domenica In commossa: “È morto con me vicino”/ “Profetiche le ultime parole” - Mike Bongiorno, moglie Daniela a Domenica In commossa: “È morto con me vicino”/ “Profetiche le ultime parole” - Mike Bongiorno e il ricordo commosso della moglie Daniela a Domenica In: "È morto con me vicino, le ultime parole sono state profetiche..." ... ilsussidiario