Piazza di Siena - numeri da recor - in 56mila sulle tribune e fatturato sale a 4,3 mln

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 mag. (Adnkronos) –diè sempre con il segno più. Indotto, copertura mediatica, presenzedell’Ovale e del Galoppatoio. Quella che si chiude oggi è ancora una volta un’edizione all’insegna deid, diche crescono anno dopo anno, a dimostrazione di quanto quello dello Csio didisia un modello vincente e sostenibile. Gli spettatori, prima di tutto: sono stati oltrein quattro giorni (con una crescita rispetto al 2023 del 12%), attirati non solo da cavalli, amazzoni e cavalieri, ma anche dalle iniziative in grado di coniugare sport, arte, musica e cultura.

Roma, 25 mag. (askanews) – Esattamente due anni fa, il 25 maggio 2022, la purosangue inglese Frabematt scendeva in pista per la sua ultima corsa, il Premio Costa dei Trabocchi di Tagliacozzo. Nata cinque anni fa e allenata da Claudia Vicari, due anni dopo Frabematt è stata la protagonista di un ideale passaggio di consegne, tra il fantino Manuel Porcu e il giocatore di polo Patricio Rattagan, e che simboleggia l’avvio di un nuovo progetto. ildenaro

Ha fatto sperare in una vittoria italiana fino agli ultimi due percorsi del barrage, Giacomo Bassi con lo stallone Cape Cod, nel "piccolo" GP Trofeo Loro Piana, gara principale di ieri a Piazza di Siena. Alla fine ha chiuso al 3° meritatissimo posto, dopo che l’olandese Willem Greve (Grandorado Tn Nop) penultimo a partire, ha vinto stabilendo un tempo migliore, irraggiungibile anche dall’ultimo al via, il tedesco Mario Stevens (Sarissa) che si è classificato al 2° posto. sport.quotidiano

