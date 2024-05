Piazza di Siena - numeri boom | 56mila presenz - 4,3 mln il fatturato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 mag. (askanews) –diè sempre con il segno più. Quella che si è chiusa domenica – sottolinea una nota – è stata ancora una volta un’edizione all’insegna dei record, diche crescono anno dopo anno, a dimostrazione di quanto quello dello Csio didisia un modello di successo e sostenibile. Gli spettatori sono stati oltrein quattro giorni (con una crescita rispetto al 2023 del 12 per cento): attirati non solo da cavalli, amazzoni e cavalieri, ma anche dalle iniziative in grado di coniugare sport, arte, musica e cultura. Quasi 600 i cavalli coinvolti, 202 gli atleti in gara, 30 i Paesi rappresentati nel circuito. Eloquente il dato del, che è stato di 4,3 milioni di euro (raddoppiato rispetto al 2018).