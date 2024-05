(Di domenica 26 maggio 2024) Per Brescia quella che si apre è la settimana del cinquantesimoversariodie in città è atteso il PresidenteRepubblica Sergio

Non si placa la polemica sulla mostra fotografica “Maurizio Galimberti. piazza Loggia 1974”, inaugurata a Brescia l’8 marzo al Museo di Santa Giulia nell’ambito del Brescia Photo Festival. Nelle scorse settimane erano arrivati due reclami per la mancata indicazione della paternità delle foto ... ilgiorno

Brescia – Il 28 maggio 1974 nel cuore di Brescia, mentre era in corso una affollata manifestazione sindacale contro la recrudescenza di atti violenti di matrice fascista, esplose una bomba che uccise otto persone – Giulietta Banzi, Livia Bottardi, Clementina Calzari, Alberto Trebeschi, Euplo ... ilgiorno

Piazza della Loggia, 50 anni della strage con Mattarella - piazza della loggia, 50 anni della strage con Mattarella - La settimana della memoria Per Brescia quella che si apre è la settimana del cinquantesimo anniversario della Strage di piazza della loggia e in città è atteso il Presidente della Repubblica Sergio ... ilgiornale

Due nuove mostre al Museo della fotografia per tenere viva la memoria su piazza Loggia - Due nuove mostre al Museo della fotografia per tenere viva la memoria su piazza loggia - Trenta scatti di Gabriele Chiesa e i lavori degli studenti del Golgi si aggiungono alla mostra già presente dal titolo «Silvano Cinelli testimone di una strage. Brescia 28 maggio 1974» ... giornaledibrescia