Phisikk du role – Sartori forever - perché oggi ci manca così tanto

(Di domenica 26 maggio 2024) Il tredici maggio di cent’anni fa nasceva il fondatore della scienza politica italiana e suo maestro riconosciuto in tutto il mondo: Giovanni. La sua scienza fu grande e grande fu il suo gusto, imbevuto di toscanità, ma attraversato dal “di più” che seppe cogliere dal mondo anglosassone, per la battuta urticante- suo il battesimo sprezzante delle nuove e compulsive leggi elettorali italiane in forma di latinorum (sublime il soprannome Porcellum rimasto appiccicato alla legge Calderoli del 2005) di poi adottato in forma sorprendentemente orgogliosa invece che offesa dai nuovi legislatori. Tra i molti, allievi e colleghi autorevoli, che, in Italia e fuori d’Italia, hanno scritto di lui, solidi autori di formazione filosofica, come Zanfarino, o scienziati della politica come Pasquino e Massari, oltre al circuito nobilissimo dei compagni di corso della più antica scuola di Scienze Politiche d’Europa, l’Alfieri di Firenze, da lui presieduta, la biografia più centrata risale al 1997.