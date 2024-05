Pezzotto - non si ferma la guerra contro la pay-tv illegale La Serie A porta in tribunale il big americano CloudFlare

Clamorosa uscita di scena in serie C per la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, che alza bandiera bianca nella ‘bella’ casalinga contro la Bmr Reggio Emilia (65-72) chiudendo qui la sua stagione straordinaria. Ma è tanto il rammarico in casa dei biancoblù di Zola Predosa per non esser riusciti a sfruttare il fattore campo: dopo il netto successo in gara-uno dello scorso weekend (79-61), mercoledì è arrivato il ko in casa dei reggiani (76-74), prima del ritorno a Zola e del ko di venerdì sera 65-72.

