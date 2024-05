Permessi di soggiorno Tempi troppo lunghi | Perdiamo il lavoro Negati tanti diritti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Un tavolo permanente con lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, l’Ufficio Immigrazione della Questura, il Comune e la Provincia di Brescia. Lo chiedono le associazioni dei migranti di Brescia che, ieri mattina, hanno organizzato una manifestazione proprio davanti alla Prefettura, con l’auspicio di poter presto parlare con il prefetto. Una manifestazione pacifica per denunciare le ordinarie difficoltà che coinvolgono circa 38mila residenti a Brescia (150mila in tutta la provincia), rispetto soprattutto al rilascio deidi. "Arriviamo a un anno e mezzo di attesa in Questura – ricorda Mustafa Diagne, del Caseb, Coordinamento Associazioni Senegalesi Brescia – per il rinnovo del permesso di, che per legge richiederebbe sessanta giorni. Dalla disponibilità di questo documento dipendono la facilità di trovare, il rinnovo della tessera sanitaria, la possibilità di circolare nell’area Schengen, comprese le gite scolastiche per i nostri figli e le nostre figlie, la corresponsione della pensione, che viene sospesa in attesa del rinnovo del permesso di".