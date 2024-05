Perdere - e perderemo! Boxe per amor - storia di un mestierante | all’angolo dell’incredibile Manteg -a, sempre sconfitto ma mai vinto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Alla fine dei sei round sul ring del palazzetto dello Sport di Guastalla, Reggio Emilia, l’arbitro ha alzato il braccio del giovane pugile di casa Hassan Kobba, al secondo incontro ma con un buon futuro davanti a sé. Luigina, il re dei pugili cosiddetti “mestieranti”, ha perso per la centodecima volta. Utilizzando l’esperienza accumulata negli anni, è stato in piedi a fatica fino all’ultimo.na infatti perde, ma senza mai finire ko. A 47 anni per il frusinate di Ceccano è stata dura. Questi saranno gli ultimi match di una carriera per certi versi leggendaria.