Perde il controllo dell’auto e investe 2 persone | morto sul marciapiede il 65enne Francesco Messineo

Francesco Messineo ucciso sul marciapiede da un'auto a Roma. Quella ragazza «correva e li ha travolti, lui e l'amico sono volati come birilli» - Francesco Messineo ucciso sul marciapiede da un'auto a Roma. Quella ragazza «correva e li ha travolti, lui e l'amico sono volati come birilli» - «Ho sentito l'aria spostarsi al passaggio di una macchina che correva, un istante dopo ho visto due uomini a terra, uno era ricoperto di sangue. Sono volati come birilli, È ... ilmessaggero

Roma, falciato sul marciapiede da una 19enne in auto a tutta velocità: Francesco aveva 65 anni. Lei forse distratta dal cellulare - Roma, falciato sul marciapiede da una 19enne in auto a tutta velocità: Francesco aveva 65 anni. Lei forse distratta dal cellulare - L’appuntamento alla festa del quartiere insieme alla moglie e alla figlia, l’ultimo bicchiere con gli amici prima di rientrare a casa. Poi la serata che finisce in tragedia: la ... ilgazzettino

Roma, il pedone ucciso al Tuscolano: «Il boato e il sangue, una scena terribile» - Roma, il pedone ucciso al Tuscolano: «Il boato e il sangue, una scena terribile» - Una serata tra amici per il 65enne deceduto, tra la musica e i fuochi d’artificio della festa di quartiere della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice. Erano circa le 23.30 quando la comitiva di ... roma.corriere