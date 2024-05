Perchè la serie prequel di venerdì 13 è stata cancellata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Siamo nell’epoca dei rilanci. In una fase cinematografica/televisiva caratterizzata da profondi dubbi, ansie e titubanza nel proporre narrazioni inedite (i due anni di pandemia hanno in questo caso lasciato un segno indelebile), Hollywood sembra volersi chiudere in una sua personale comfort-zone, proponendo al grande pubblico quello che potrebbe essere definito un “usato sicuro”, puntando tutto sul rilancio di grandi titoli e personaggi del passato, cercando di sollecitare la nostalgia degli spettatori di ieri e avvicinare quelli di oggi. Ciò riguarda il cinema tutto (e non sempre sembra funzionare come dovrebbe, basti pensare al fallimento di Indiana Jones) e naturalmente si espande anche verso il genere horror.