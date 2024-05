Perché la connettività è cruciale per mantenere stabile il Mediterraneo Report Ecipe

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilè un mare che ha visto nascere e cadere imperi, le cui rotte hanno sancito una storia di commercio e cooperazione ancora viva, la quale, anzi, potrebbe definire il futuro economico di questa regione complessa, fulcro del sistema di collegamento geostrategico tra il mondo Euro Atlantico e quello Indo Pacifico. Un’occasione che i Paesi europei che si affacciano nel bacino non possono perdere, lavorando insieme a quelli dell’altra sponda extra europea. È questo il senso profondo del“Trade in the Great Sea”, con cui Jan Micallef, senior fellow dello European Center for International Political Economy (), esplora le complesse relazioni commerciali tra l’Unione Europea e i suoi vicini meridionali (Southern Neighbourhood Countries, Snc). Una danza di diplomazia ed economia che ha il potenziale di rafforzare o destabilizzare non solo le economie locali, ma anche quelle globali.