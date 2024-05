Perché il GP di Monaco è l’unico che andrei a vedere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 26 maggio 2024) Amo l'agonismo, i sorpassi, il rumore dei motori, ma più al cinema o nella prospettiva dei videogame che dal vivo. Almeno finché non si parla del GP di, l'unico che raccoglie l'adrenalina e la tensione nella città, nel tessuto urbano invece di concentrarle in un luogo più distante e isolato, un luogo deputato ma lontano dalla comunità e quindi, per certi versi, meno “vivo”. Non solo,non è una città come le altre, indipendentemente dalla scelta storica di lasciar rombare i motori per le sue strade (adattate alla gara, ad esempio, “murando” i tombini)., col Principato, è promessa di aria di mare, colline che chiudono la gara in una sorta di maxi arena naturale, glamour e… cinema.il Gran Premio disa di cinema e si svolge (ed è attorniato) da strade in cui corse e inseguimenti tra auto sono stati celebrati e resi epici in vari mondi sul grande schermo (perfino quando a essere protagonisti della scena non erano le auto, ma i loro abituali piloti, magari impegnati a sfidarsi o creare strategie all'interno del famoso Casinò monegasco).