Perchè i viaggi di istruzione hanno un senso?

In molti, forse addirittura già da qualche settimana, si sta informando per organizzare il viaggio che quest’estate lo condurrà verso l’agognata meta vacanziera. Tuttavia, un’analisi rivela che molto spesso, a conti fatti, le rotte in traghetto sono più convenienti rispetto all’aereo o al treno Esperti di turismo hanno infatti analizzato le 50 principali rotte di traghetti in Europa per identificare quelle più adatte alle famiglie, evidenziando la convenienza dei biglietti dei traghetti rispetto ai voli nazionali. italiasera

Soltanto l'amore sa davvero generare rabbia e ribellione - Qualcuno diceva che i rifiuti si erano rimpiccioliti, che le dimensioni ricordavano quelle dei viaggi in aereo, piccoli per un tempo breve. Luce sembrava raccogliere tutta la città come se ne volesse ... editorialedomani

Enotria: The Last Song, le impressioni sulla demo - ... c'è la Corda Risonante che fa le veci del falò, alla quale riposarsi e dove poter gestire i loadout del personaggio, i viaggi rapidi, il cosiddetto Path of Innovation per abilità aggiuntive e l'... it.ign