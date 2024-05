Perché coccolare i clienti al ristorante è utile e fruttuoso - anche se sempre più difficile

(Di domenica 26 maggio 2024) Come e forse più della gran parte dei lettori di questa rivista, alla mia età ho ormai ingerito una quantità di calorie che mi consentirebbe di vivere a lungo, e bene, mangiando pochissimo e bevendo solo acqua. Se non lo faccio, e continuo a cenare fuori, non è per fame, ma per curiosità, passione, estetica, e bisogno di affetto. Alnon è come dal dentista Sì, almi piace essere coccolato, salutato, guidato, informato e intrattenuto da uno o più esseri umani, che possibilmente lo facciano per passione. Vorrei prenotare parlando al telefono con qualcuno, che mi dicache non c’è posto,detesto dover prenotare una serata tra amici con gli stessi metodi con cui compro un prodotto iper-standard come un biglietto di treno, a maggior ragione se il sistema non mi da subito la risposta.

