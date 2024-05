’Per Siena’ - monitoraggio sui rifiuti | Cittadini insoddisfatti del servizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) L’insoddisfazione è il sentimento che emerge dai dati messi a disposizione da un sondaggio del movimento civico Per Siena sul tema della raccolta, del decoro urbano e della pulizia delle strade. Il sondaggio, fatto su una piattaforma online, non ha i crismi di un’indagine scientifica, ma con circa quattrocento utenti a rispondere può dare importanti indicazioni sull’umore dei. Ad esempio, il 51% del campione si è dichiarato insoddisfatto del ritiro porta a porta dei, il 69,5% giudica insufficiente la pulizia delle aree di raccolta. Percentuali ancora peggiori di risposte ‘pessime’ e ‘insufficiente’ si hanno per la funzionalità dei bidoni e l’accessibilità alla raccolta di olio esausto, pile e medicinali. Lapidario il giudizio per quanto riguarda la pulizia delle strade e il decoro in generale: pessima per il 56%, accettabile per il 34,48%, soddisfacente per il 6,67% e ottima per il 2,08% del campione.