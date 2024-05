(Di domenica 26 maggio 2024) Sono stati allungati di quasi venti giorni i termini per la presentazione delleal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) e alla Vas (valutazione ambientale strategica), documento legato allo stesso Piano, arrivando al prossimo 8. Il documento è stato adottato dalla Giunta dopo essere stato aggiornato dai consulenti incaricati dall’Amministrazione in base alle linee guida dell’Ue e del Ministero. Nel documento si è tenuto conto anche delle indicazioni di cittadini e associazioni di categoria presentate durante il percorso di partecipazione che si è svolto negli anni passati. Il Pums è uno strumento di pianificazione strategica che ha l’obiettivo di programmare azioni e interventi sul territorio, al fine di sviluppare una visione del sistema di mobilità e dei trasporti più accessibile, sicura e meno inquinante, orientata a migliorare la qualità della vita. I cittadini possono presentare le loro valutazioni scrivendo tramite pec all’indirizzo comune.

FONDI – C’è tempo fino al 26 marzo 2024 per visionare la documentazione e, successivamente, produrre osservazioni sugli aggiornamenti apportati al Piano di classificazione acustica, approvato nel 2011 ma aggiornato con apposita delibera del Consiglio comunale in data 30 gennaio 2024. temporeale.info

Per le osservazioni c’è tempo fino all’otto luglio: ecco come fare - Per le osservazioni c’è tempo fino all’otto luglio: ecco come fare - I termini per presentare osservazioni al piano Urbano della Mobilità Sostenibile sono stati estesi al 8 luglio. Il documento adottato tiene conto delle indicazioni dei cittadini e delle associazioni p ... lanazione

Ponte sullo Stretto, a Villa San Giovanni Consiglio aperto sugli espropri - Ponte sullo Stretto, a Villa San Giovanni Consiglio aperto sugli espropri - Convocato il 27 maggio a pochi giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni al piano. Entro il 2 giugno i cittadini potranno formulare i loro pareri anche per mail o Pec ... reggio.gazzettadelsud

Politiche di Coesione: le osservazioni di ANCI in Senato - Politiche di Coesione: le osservazioni di ANCI in Senato - con la contestuale individuazione dei progetti che i primi bandi PNRR per i Comuni sono stati emessi 4 mesi dopo l’approvazione del piano in sede europea. Nel ciclo 2014-2020 della Politica di ... lavoripubblici