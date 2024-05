Per il Papa l’abbraccio di centomila bambini | Un’esplosione di gioia

È un Arena di Verona carica di emozione quella in cui ieri, due uomini, due "imprenditori" come si definiscono loro, un israeliano e un palestinese, scaraventati entrambi loro malgrado nella tragedia della guerra, come fratelli a un certo punto si tengono per mano, professano davanti a papa Francesco la volontà reciproca di superare muri e steccati interiori, gridano la loro sete di pace e infine corrono incontro al Pontefice per stringersi tutti e tre in un abbraccio che diventa subito iconico.

