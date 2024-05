Pensavo a mio padre Le lacrime di Leclerc per la vittoria a Montecarlo

(Di domenica 26 maggio 2024) Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc: "Non ci sono parole, è una gara talmente difficile. Il fatto che per due volte sia partito in pole senza vincere rende questaancora più bella. È la gara che mi ha fatto sognare di essere un pilota di F1".

Udine , 19 maggio 2024 – incredibile (e Tutto rimandato all’ultima giornata). L’ Empoli vede svanire la vittoria , un’affermazione di platino, al 104’ (sì, avete letto bene, il 59’ della ripresa) del secondo tempo, per una trattenuta di Fazzini in area di rigore e conseguente penalty realizzato da ... sport.quotidiano

Larissa Iapichino ha scelto Palermo per la sua seconda gara stagionale. L’appuntamento è per domenica 26 maggio in quello che sarà l’ultimo test di avvicinamento agli Europei di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno (le qualifiche della sua gara sono previste l’11 giugno, il giorno successivo ... oasport

I Boston Celtics calano in tris nei Playoff 2024 della NBA! La franchigia del Massachusetts, infatti, batte in rimonta dopo essere scivolata anche a -18 gli Indiana Pacers per 111-114 nella gara-3 delle finali della Eastern Conference e si presenta così alla prossima gara-4 in programma martedì 28 ... oasport

Formazioni non ancora annunciate - Formazioni non ancora annunciate - anche se è rimasta imbattuta nei due più recenti (pareggio contro l’Hellas Verona nel 2021/22 e vittoria contro l’Empoli nel 2022/23). Il Sassuolo non ha mai pareggiato l’ultima gara giocata in una ... sport.virgilio

Il Napoli soffre: ma si salva, e resta in Serie A: solo applausi per la Ternana | Highlights - Il Napoli soffre: ma si salva, e resta in Serie A: solo applausi per la Ternana | Highlights - Alla fine la vittoria di Narni è decisiva. E il Napoli difendendo strenuamente lo 0-0 in casa al Giuseppe Piccolo di Cercola, si riconferma per il secondo ... donnesulweb

Leclerc in lacrime, la dedica al papà morto: «Negli ultimi 15 giri pensavo solo a lui, vincere e Monaco era il nostro sogno» - Leclerc in lacrime, la dedica al papà morto: «Negli ultimi 15 giri pensavo solo a lui, vincere e Monaco era il nostro sogno» - La maledizione che voleva Leclerc non vincere nel Gp di casa, a Monaco, è stata spezzata, con la gioia incontenibile del campione monegasco e di tutto il team al traguardo e ... ilgazzettino