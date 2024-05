Pellizzari | E’ stato un buon Giro E sul futuro… VIDEO

(Di domenica 26 maggio 2024) Giuliosi è messo mostra ald’Italia con diversi tentativi da lontano. Noi lo abbiamo interviin esclusiva poco prima della partenza da Roma. Anche quest’anno ild’Italia si chiude a Roma. La Corsa Rosa è stata dominata da Tadej Pogacar, ma sono diversi gli italiani che si sono messi in mostra in queste tre settimane. Tra questi anche Giulio, che noi abbiamo sentito in esclusiva poco prima della partenza dell’ultima frazione.in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © LapresseGiulio, l’emozione di indossare la Maglia Azzurra anche se solo per oggi? “Grande.

Giro d’Italia 2024: Pogacar, il “cannibale gentile” vince la corsa rosa numero 107. L’ultima tappa a Merlier, in volata - giro d’Italia 2024: Pogacar, il “cannibale gentile” vince la corsa rosa numero 107. L’ultima tappa a Merlier, in volata - Ma il trionfatore dell’edizione numero 107 del giro d’Italia è lo sloveno Tadej Pogacar ... sulle spalle del secondo della speciale graduatoria, Giulio pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Sul ... firenzepost

