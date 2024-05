Pegaso d’argento al Red Garter Sessantadue anni di successi È il locale più longevo della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) E’ stato consegnato al Reddi via de’ Benci, uno dei primi american bar in Italia e da sempre alfiere di una sana movida, e al suo titolare Riccardo Tarantoli ilRegione. A dare il riconoscimento alpiùe il secondo, solo dopo la Capna di Viareggio, nella regione, il presidente del Consiglio regionaleToscana, Antonio Mazzeo. Sono passati 62da quel 23 maggio 1962, quando nel cuore del centro una falegnameria – una delle tante botteghe artigiane del tempo – fu trasformata in qualcosa di nuovo per l’Italia, ma molto popolare negli Stati Uniti: un bar dove si ascoltava musica tradizionale americana, suonata da una banjo band guidata da John Francis ‘Jack’ Correa. La storia racconta che Correa abbia esportato in Italia il "brand" americano Red, che comprendeva una serie di locali sparsi in giro per gli Stati Uniti nati alla fine dell’Ottocento come saloon di ristoro per cercatori d’oro e mercanti, e con una giarrettiera rossa (traduzione di red) come logo.