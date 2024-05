Paura in volo - 12 feriti a causa delle forti turbolenze

In cinque minuti, l’aereo è precipitato nel vuoto, perdendo 2 mila metri di quota. Il pilota ne ha recuperato il controllo, ma è stato costretto a un atterraggio di emergenza. vanityfair

Atterraggio d’emergenza a Bangkok per un volo a causa delle turbolenze. Ma cosa sono e come vanno affrontate? Un volo della Singapore Airlines da Londra a Singapore è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Bangkok dopo aver incontrato una forte turbolenza che ha causato la morte di un passeggero e il ferimento di diversi altri. 361magazine

Era un britannico l'uomo che ha perso la vita su un aereo della Singapore Airlines che, mentre era in volo tra Londra e Singapore, è incappato in «una forte turbolenza». Con lui altre 47 persone sono rimaste ferite (sette delle quali versano in stato critico).

