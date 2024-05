Paura a San Giovanni Rotondo | entra in casa di una donna e la uccide - poi vaga nudo per la strada

Una donna è stata assassinata nella sua abitazione a San Giovanni Rotondo. I carabinieri hanno arrestato un uomo, accusato dell’assassinio. Ignoto il movente. Stando a ricostruzioni l’uomo ha fatto irruzione nella casa ed ha aggredito l’81enne con un pugno, non è chiaro come l’abbia uccisa. noinotizie

Poche parole per sottolineare che San Giovanni Rotondo è scossa. Il sindaco Michele Crisetti scrive: “Non è un bel giorno per la nostra comunità. Un abbraccio Emanuela e Salvatore”. Poi: “una giornata tristissima per la nostra comunità. noinotizie

