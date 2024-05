Passione - genuinità e motori La famiglia rombante degli ’Anchors’ ’Sky’ seguirà il loro maxi raduno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) di Daniele Rosi Un gruppo di fratelli prima ancora che appassionati motociclisti. Persone che, anni fa, partendo dalla condivisione di alcune uscite in moto, hanno saputo progressivamente costruire qualcosa che è andato ben oltre la semplice gita fuori porta e gettando le basi per la creazione di un gruppo in cui sono ben saldi valori e legami. Rispetto, uguaglianza e condivisione sono le tre parole cardine su cui ruota la vita da biker del gruppo‘Anchors’, il club, o come si dice nel gergo motociclistico, la ‘fratellanza’amanti delle due ruote, in questo caso delle cromate Harley Davidson, che settimanalmente si radunano nellasede sociale di via Pometo, poco distante dall’Aurelia. Un contesto tranquillo, immerso nel verde, in cui entrando nella ‘club house’Anchors, è possibile respirare quel giusto mix tra, tra amore per le due ruote e per la propria terra, in cui nulla è lasciato al caso.