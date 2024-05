Passarini al Tolentino | Sento mia questa maglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) "Paoloè uno di noi, è uno che ha nel cuore lacremisi e questo va oltre l’aspetto tecnico e umano". Sono le prima parole con cui Marco Romagnoli, presidente del, ha presentato ieri il nuovo allenatore della prossima stagione in Eccellenza. Poi ha aggiunto: "Paolo è ciò di cui avevamo più bisogno in questo anno in cui nel nostro ambiente serve un uomo che possa dare una scossa: questo per riportare entusiasmo nei tifosi dopo le esperienze vissute nelle ultime stagioni". Il, infatti, dopo la retrocessione dalla D, esattamente un anno fa, ha disputato un torneo di Eccellenza piuttosto altalenante che ha spinto la tifoseria cremisi anche verso un’aspra contestazione. Dunque, con l’arrivo disi volta pagina per ricostruire quanto di buono fatto negli anni precedenti. Il direttore sportivo Giorgio Crocetti ha parlato, non a caso, di "rapporto duraturo".