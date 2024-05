Partita senza storia New Rimini domina e stende Crocetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) NEW101 NEW: Pini (Montanari 1/1) ec (0/4), Baro 1b (1/5), Pulzetti (Focchi es 0/1) 3b (0/2), Baccelli (Giardini) r (1/2), Chacon ed/2b (1/5), Gabrielli es/ed (2/4), Bonemei (Pandolfi 0/1) dh (0/3), Cifalinò 2b/3b (1/5), Cortesi ss (3/4).: M. Gerali (Manfrini ss 0/2) 2b (0/2), Laise (Barba 2b 0/2) ss (0/1), Poma (F. Marchesi es 0/1) ec (1/2), Adorni es/ec (0/3), Viloria dh (0/3), G. Gerali (Schianchi r 0/1) 1b (1/2), Covati (D. Marchesi 0/1) 3b (0/2), Zoni ed/1b (0/2), Fava r/ed (0/2). Successione -: 000 000 100 = 1 bv 2 e 3. New: 113 230 00X = 10 bv 10 e 0 Lanciatori: Borella (L) rl 2, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 1; Montanari (r) rl 1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 5; Bigliardi (r) rl 2, bvc 4, bb 2, so 2, pgl 3; Bassi (f) rl 3, bvc 3, bb 1, so 1, pgl 0; Aiello (W) rl 6, bvc 2, bb 3, so 6, pgl 0; Metalli (r) rl 3, bvc 0, bb 3, so 1, pgl 1.