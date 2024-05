Parrano accoglie i suoi emigrati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024)Ha preso il via l’ evento che mette al centro la riscoperta delle radici. L’idea è proporre alle persone che sono emigrate dal borgo dell’alto orvietano verso Roma, altre città o all’estero di ritornare a visitare il proprio paese, magari in compagni di amici (nella foto il sindaco Filippetti). Il via con l’inaugurazione della mostra “Perché se ne vanno“ nella chiesina della Madonna delle Grazie ispirata da un articolo scritto da Gaio Fratini nel 1964, che fotografava proprio l’inizio dell’esodo. La mostra prosegue illustrando le tre direttrici principali: Sud America, Svizzera e Roma. Ieri si è tenuta l’escursione daa Pievelunga conclusa con la degustazione di prodotti tipici. Alle 17, invece, è stato riletto il componimento di Pompeo Ciofi, emigrato in Brasile ad inizio Novecento, “Rio destino ingrato, anche qui m’hai ridato la zappa. La storia di un italiano diin Brasile“.