Parlamento Europeo | dov’è finita la trasparenza sugli europarlamentari assenteisti?

(Di domenica 26 maggio 2024) Il recente caso Toti e le elezioni europee alle porte mi hanno ricordato che fino a qualche anno fa era possibile consultare siti come Votewatch.eu o Mepranking, che stilavano classifiche in base ai dati delle presenze in plenaria dei parlamentari europei, dati ufficiali forniti dal. Io condivisi per diversi anni di fila queste classifiche relativamente agliitaliani e puntualmente si alzava un polverone, soprattutto ovviamente da chi era in fondo alla classifica e tentava di giustificare le proprie assenze arrampicandosispecchi. Perché Toti? Perché l’ex del TG4 fu anche europarlamentare e una di queste classifiche (quella del 2015) lo vide il più assenteista degliitaliani (con appena il 29% di presenze). Come già ricordato in passato, non c’è a mio avviso miglior modo di valutare l’impegno di un europarlamentare che guardando alle sue presenze alle votazioni.