Parco naturale della Maremma Visite speciali e gratuite ai beni storici

(Di domenica 26 maggio 2024) Visita speciale oggi alper dare avvio alla nuova gestione deidi San Rabano (nella foto di Federico Santini), le torri costiere e il Granaio Lorenese grazie alla nuova governance decisa dalla Regione per la gestione diricadenti entro il perimetro del. "Un atto strategico prima che amministrativo – dice il presidente Simone Rusci –, che catalizza gli sforzi che i due Enti da tempo fanno per gestire l’importante patrimonio territoriale. Inizia una nuova stagione, che vedrà al varo numerose iniziative di promozione culturale e di divulgazione scientifica e che avrà per protagonisti il, Ente Terre e la Regione Toscana". Per l’Abbazia di San Rabano è prevista l’apertura allechiesa, del campanile eTorre dell’Uccellina, fino ad oggi chiuse. Dalla torre dell’Uccellina, in particolare, è possibile godere di uno dei più spettacolari affacci sull’area protetta.

