Papa Francesco incontra i bambini - in 70mila a San Pietro | strade chiuse e modifiche alla viabilità

Sono oltre 100mila i bambini e le bambine, provenienti da 101 Paesi, che partecipano, insieme al Pontefice, alla due giorni della prima Giornata mondiale dei bambini a Roma. Un evento, fortemente voluto da papa Francesco anche come tappa di avvicinamento al Giubileo del 2025, che si è aperto oggi, sabato 25 maggio, alle 15:30 allo Stadio Olimpico e proseguirà domani in Piazza San Pietro. ilfattoquotidiano

"Giocando insieme, aiutando gli altri, il mondo sarà migliore". Ha esordito così Papa Francesco durante il suo discorso allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della prima Giornata Mondiale dei Bambini. Fortemente voluta dal pontefice, l'iniziativa punta a sottolineare l'importanza dei più piccoli nella Chiesa e la cura che quest'ultima deve avere nei loro confronti. tg24.sky

ROMA – “So che siete tristi per le guerre”. Lo ha detto Papa Francesco nel saluto all’Olimpico nella Giornata Mondiale dei Bambini. “I bambini vogliono costruire un mondo di pace dove siamo tutti fratelli, un mondo che ha un futuro”, ha detto ancora il Pontefice. lopinionista

