Papa Francesco e la lezione di catechismo ai bambini a San Pietro - Meloni con la figlia e lo show di Benigni | Bergogli - facciamo insieme il campo largo

In Vaticano pregano contro il Papa? La stoccata di Jorge Mario Bergoglio arriva nella forma di un divertente aneddoto raccontato durante l'intervento del pontefice agli Stati generali della natalità, a Roma. "Pregate per me, a favore e non contro", ha detto Papa Francesco al termine del suo discorso con una battuta che è solito fare al termine dei suoi discorsi. iltempo

11.46 Alla Messa per la Giornata Mondiale dei bambini,Papa Francesco rinuncia all'omelia per dialogare con loro. "Non dimenticate che Gesù perdona tutto e perdona sempre",ha detto."Pregate per noi, per i genitori,i nonni,i bambini malati e,soprattutto, pregate per la pace". televideo.rai

Papa Francesco chiude la prima Giornata mondiale dei bambini: "Pregate per la pace" - papa Francesco chiude la prima Giornata mondiale dei bambini: "pregate per la pace" - Nella celebrazione in piazza San Pietro Bergoglio in un'omelia a braccio ha improvvisato una lezione di catechismo ... adnkronos

Editoriale. «Come ti chiami» e non «da dove vieni». Va ascoltato il canto dei piccoli - Editoriale. «Come ti chiami» e non «da dove vieni». Va ascoltato il canto dei piccoli - Parla di pace ai bambini, Francesco: troverà terreno fertile perché, anche se in modo non consapevole, sono già l’avanguardia pacifica di questo mondo. Sono e vivono in pace ... avvenire

Giornata Mondiale dei Bambini. Il Papa a San Pietro per la messa. Poi il monologo di Roberto Benigni - Giornata Mondiale dei Bambini. Il papa a San Pietro per la messa. Poi il monologo di Roberto Benigni - papa Francesco è in Piazza San Pietro in Vaticano per la Santa Messa in occasione della 1a Giornata Mondiale dei Bambini. Al termine ci sarà la preghiera dell'Angelus e l'intervento di Roberto Benigni ... msn