Paolo Scaroni | Pioli rispecchia a pieno lo stile Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) “Durante la stagione ho sempre detto chestava facendo bene e lo dico anche adesso. Dobbiamo ricordarci cosa ha fatto Stefano con noi, ci ha ridato la gioia di vincere un campionato, di giocare una semifinale di Champions League. Siamo molto grati al mister ma soprattutto alla persona che è Stefano”. Lo ha detto il presidente delintervenuto aTv dopo il pareggio per 3-3 dei rossoneri contro la Salernitana in quella che è l’ultima partita dida allenatoreista. E ancora: “Stefano è un leader in grado di tenere uniti tutti – ha continuato– moderato e mai scontroso, una persona a modo e molto elegante.lo”. SportFace. .