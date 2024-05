Paola Perego | Mi sono salvata dal cancro al rene perché potevo pagarmi un esame

(Di domenica 26 maggio 2024) . Intervista a La Stampa Lo scorso gennaio, a undi controllo, ha ricevuto una diagnosi difficile da accettare: carcinoma al. In poco tempo ha dovuto accettare la notizia e affrontare un’operazione. Ma ha reagito volendo parlarne in pubblico.: «Be’, veramente sul primo momento non ho proprio reagito. Ho solo preso una brutta botta e michiusa in casa. Ho affrontato le terapie un po’ spaventata. Ma poi midetta che questa doveva essere l’occasione per fare qualcosa di buono. E allora ho deciso di parlarne,iostata fortunata e grazie al fatto che ho potuto fare unpreventivo a pagamento ho di fatto avuto salva la vita. Ma ora mi battotutti possano avere la fortuna di poter fare una prevenzione corretta e gratuita e che la possibilità di salvezza che a me è stata datapermettermela sia sempre e ovunque a portata di mano di tutti».

