Pallavolo Serie A2 Emma Villas | saluta Riccardo Copelli Giocherà a Ravenna

(Di domenica 26 maggio 2024). Il centrale biancoblù, autore di un’ottima stagione con la casacca di(41 ace, 62 muri, 283 punti totali), è ufficialmente un nuovo giocatore della Consar. "Cerco sempre di mantenere un certo standard e di salire di livello ogni volta – ha detto il giocatore al sito ufficiale della società romagnola – e non mi posso lamentare di quanto fatto quest’anno e nelle ultime stagioni. Per me è un grande onore vestire la maglia di, società tra le più storiche del panorama italiano del volley. In A2, con Cuneo, è il club con più blasone, storia e tradizione. So chesta costruendo un organico molto competitivo e che le condizioni per fare un altro ottimo campionato ci sono tutte. E poi atrovo Bonitta e coach Valentini, di cui ho sentito parlare molto bene: la loro grande competenza pallavolistica e la stima che nutrono nei miei confronti sono state determinanti nella mia scelta".