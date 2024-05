Pallanuoto Jesina ai play off - battuto il Carpi 18-11

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) Sabato prossimo ultima di campionato in casa della capolista, a punteggio pieno, Bologna, Un grazie alla società Pian del Bruscolo JESI, 26 maggio 2024 – Davanti a circa 200 spettatori, labatte 18-11 ile conquista, con una giornata di anticipo, la finale per la promozione in serie B. I granata erano obbligati ad un unico risultato, anche in virtù della vittoria della Persicetana contro lo Sterlino. La partita, grazie ad una difesa attenta, si mette subito bene e già al cambio campo, lasembra avere il risultato in pugno, nonostante un, venuto a Senigallia, per rovinare la festa ai padroni di casa. La partita scorre via bene fino al fischio finale, con l’esplosione di gioia dei ragazzi in acqua, del pubblico e di Mr Vastola. Proprio a Mr Vastola, vanno i nostri complimenti; chiamato ad agosto, a sostituire Miro Trumbic, è riuscito, tra mille difficoltà, a plasmare un gruppo che, nonostante una partenza faticosa (quarti alla fine del girone di andata) ha poi recuperato posizioni su posizioni fino al secondo posto di oggi.