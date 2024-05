Pallamano - playout Serie A Gold Disco rosso per la Macagi Ma c’è un’altra chance di salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)32 SECCHIA RUBIERA 35: Albanesi, Santamarianova, Mihail, Jaziri, D’Agostino 3, Ciattaglia 3, Shehabeldin 6, Mangoni, Somogyi 3, Bordoni, Latini, Strappini 4, D’Benedetto 2, Rossetti 1, Compagnucci, Codina Vivanco 9. All.: Palazzi. SECCHIA RUBIERA: Voliuvach, Meletti, Rivi, Bartoli David, Benci 1, Bortolotti, Oleari 3, Kasa 9, Bartoli Roberto 6, Boerlegui 3, Giovanardi 1, De La Santa 7, Strada 5, Bonassi, Canelli, Boni. All.: Ferroni. Arbitri: Ciro e Luciano Cardone di Napoli; commissario: Pasciuto. Vince 32-35 il Secchia Rubiera che fa salti di gioia, ora per restare in AlaCingoli si aggrappa al residuo deicontro il Trieste che sfiderà in trasferta mercoledì. Poi, gara-2 sabato 1° giugno a Cingoli ed eventuale spareggio due giorni dopo. La partita di ieri? Esasperatamente equilibrata per quasi due terzi, di rara intensità emotiva per il debordante pubblico del PalaQuaresima, con laCingoli che evidenzia il suo corredo di pregi e difetti.