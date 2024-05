Pallamano A Gold Amarezza Macagi Cingoli | perde gara 3 con Secchia Rubiera 32-35 e si giocherà la salvezza nella finale play-out

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) In un match con ennesimi ribaltamenti di risultato, la squadra di Palazzi non chiude sul +2, viene rimontata e subisce i colpi del ko negli ultimi 10 minuti, scivolando a -4 dopo aver sfiorato il 29-29. Da mercoledì 29 maggio la serie decisiva per lacontro Trieste, 26 maggio 2024 – Ilfesteggia laal PalaQuaresima, lafallisce il primo match point e rimanda i discorsi di permanenza in massima serie alla-out contro Trieste. La3 di semidi ieri, sabato 25 maggio, infatti, ha visto vincere per 32-35 gli emiliani, al termine di una partita tirata, combattuta dal 1° al 60°. I ragazzi di Palazzi, davanti a un PalaQuaresima colmo in ogni ordine di posto, hanno più volte l’occasione di fuggire, senza riuscire a concretizzare. La squadra di Morelli, di contro, viene premiata perché ci ha creduto di più e perché è stata brava a gestire la sfida anche in svantaggio di 2 reti, per poi ribaltarla.