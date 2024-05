È un tributarista l’avvocato sentito ieri sera negli uffici della squadra mobile di Palermo che indaga sulla morte di Angelo Onorato , marito dell’eurodeputata Francesca Donato . L’imprenditore si affidava al professionista per gli aspetti fiscali della sua società. gazzettadelsud

Palermo: morte Onorato, lettera consegnata all’amico legale alcune settimane fa - palermo: morte onorato, lettera consegnata all’amico legale alcune settimane fa - palermo, 26 mag. (Adnkronos) – Sarebbe stata consegnate alcune settimane fa da Angelo onorato, l’imprenditore 55enne trovato morto ieri a palermo, all’amico avvocato tributarista, la lettera che ieri ... ilsannioquotidiano

Le immagini dalle telecamera avvalorano la tesi del suicidio di Angelo Onorato, ecco perchè - Le immagini dalle telecamera avvalorano la tesi del suicidio di Angelo onorato, ecco perchè - Le circostanze avvalorerebbero la tesi del suicidio, tranne ipotizzare che il killer si sia allontanato arrampicandosi sul muro, alto ... blogsicilia

Angelo Onorato, telecamere di sorveglianza avvalorano la tesi del suicidio. Autopsia domani o martedì - Angelo onorato, telecamere di sorveglianza avvalorano la tesi del suicidio. Autopsia domani o martedì - Il Range Rover dell'architetto Angelo onorato, marito dell'europarlamentare Francesca Donato trovato morto in auto in circostanze enigmatiche, era parcheggiato in un punto cieco tra ... ilgazzettino