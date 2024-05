Palermo | morte Onorato - la figlia ' Mio padre non si è suicidat - è stato ammazzato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Palermo, 26 mag. (Adnkronos) - "Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: Mionon si èo, è, Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l'abbiamo trovato. Vi dico che non èun suicidio ma in omicidio ”. A scriverlo, sui social, su sfondo nero, è Carolina, laventenne di Angelo, l'imprenditore trovato morto ieri pomeriggio da lei e dalla madre, l'eurodeputata Francesca Donato. L'uomo aveva una fascetta stretta al collo. Per gli investigatori non è chiaro se si sia ucciso o siaucciso. "Che nessuno osi dire o anche solo pensare che miosi siao - prosegue la ragazza - Ringrazio davvero tutti per i messaggi di conforto personatemi se non rispondo".