Palermo - anziana uccisa in casa a martellate

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024- Omicidio a Borgetto, piccolo paese del palermitano, dove una donna di 89 anni, Maria Benfante, è stataa colpi di martello in testa nella sua villetta dove viveva con il figlio. L’uomo, 60 anni, con problemi psichici è stato accompagnato nella caserma dei Carabinieri di Partinico. A dare l’allarme è stata l’altra figlia che ha sentito le urla della madre. (Fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.

Fermo, 12 aprile 2024 - E’ stata una pennetta usb con etichetta adesiva che riportava il nome di battesimo di Sohaib Teima ad indirizzare le indagini verso il 21enne di Fermo arrestato con l’accusa di aver ucciso a coltellate Auriane Nathalie Laisne, la ragazza di 22 anni trovata morta il 5 aprile scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Val d'Aosta. ilrestodelcarlino

Milano, 23 maggio 2024 – Si torna in aula, in Tribunale a Milano: questa mattina, nuova udienza del processo contro Alessandro Impagnatiello, il 30enne accusato dell'omicidio volontario della compagna incinta al settimo mese Giulia Tramontano, avvenuto lo scorso 27 maggio nell'appartamento dove la coppia viveva a Senago, nel Milanese, dopo che la donna aveva scoperto la relazione parallela del fidanzato con una collega di lavoro. ilgiorno

Donna uccisa a San Giovanni Rotondo, l’assassino ricoverato in una struttura psichiatrica - Donna uccisa a San Giovanni Rotondo, l’assassino ricoverato in una struttura psichiatrica - Il 43enne che ieri a San Giovanni Rotondo ha ucciso l'81enne Rachele Covino dopo essersi introdotto nella sua casa in via Sergente Padovano è attualmente ... fanpage

