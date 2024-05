Palermo | anziana uccisa - arrestato il figlio psicolabile

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 mag. (Adnkronos) – È statoe portato in carcere con l?accusa di omicidio Maurizio Amoroso, 59 anni, ildi Maria Benfante, l’89ennequesta mattina a colpi di martello a Borgetto, piccolo centro del palermitano. A fare la scoperta è stata la figlia della donna che abita al piano di sopra della villetta alla periferia del paese. L’uomo ha problemi psichici. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato il decesso. “Non so cosa sia accaduto – dice la donna – mio fratello amava mia madre”. L'articolo CalcioWeb. .

Una donna di 80 anni è stata uccisa nella sua casa nel foggiano. I carabinieri hanno arrestato il sospetto omicida, un uomo ritrovato mentre si aggirava per strada nudo e sporco di sangue . È accaduto a San Giovanni Rotondo dove il corpo della donna è stato ritrovato nel suo appartamento al ... today

