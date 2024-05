(Adnkronos) – Lo scrittore statunitense Paul Auster, morto oggi a 77 anni, è stato travolto negli ultimi anni da una tragedia familiare spaventosa, a cui poco dopo si è collegata la scoperta del suo tumore: il figlio del romanziere è morto il 26 aprile 2022 per overdose a 44 anni; sei mesi prima era diventato […] L'articolo Auster e la tragedia familiare, un figlio morto per droga e una nipotina uccisa da overdose proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Liste d’attesa infinite, Codacons apre gli sportelli per i rimborsi - Liste d’attesa infinite, Codacons apre gli sportelli per i rimborsi - PALERMO- Contro le liste d’attesa nella sanità pubblica Codacons apre in tutta la Sicilia 350 sportelli “INFO POINT SALUTE CONSUMATORI”. Lo rende noto Francesco Tanasi (nella foto), segretario naziona ... mondopalermo

Uccisa a colpi di martello, sospettato il figlio della donna di Borgetto - uccisa a colpi di martello, sospettato il figlio della donna di Borgetto - Si chiamava Maria Benfante la donna di 90 anni uccisa nella sua villetta alla periferia di Borgetto, nel Palermitano. L’anziana sarebbe stata colpita con un martello. Ad accorgersi dell’omicidio è ... mondopalermo

Palermo, 89enne uccisa a martellate in casa: il figlio con problemi psichici portato in caserma - Palermo, 89enne uccisa a martellate in casa: il figlio con problemi psichici portato in caserma - A dare l'allarme è stata l'altra figlia che ha sentito le urla della madre ... adnkronos