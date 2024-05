Palermo - 89enne uccisa a martellate in casa | il figlio con problemi psichici portato in caserma

Milano, 23 maggio 2024 – Si torna in aula, in Tribunale a Milano: questa mattina, nuova udienza del processo contro Alessandro Impagnatiello, il 30enne accusato dell'omicidio volontario della compagna incinta al settimo mese Giulia Tramontano, avvenuto lo scorso 27 maggio nell'appartamento dove la coppia viveva a Senago, nel Milanese, dopo che la donna aveva scoperto la relazione parallela del fidanzato con una collega di lavoro. ilgiorno

L’ha massacrata nel salotto dell’appartamento dove vivevano a Senago, in provincia di Milano. Dove avrebbero dovuto riecheggiare i primi gorgoglii del piccolo Thiago che ancora custodiva in grembo. Giulia Tramontano è stata aggredita lì da Alessandro Impagnatiello. dayitalianews

