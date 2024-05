Pagelle Milan-Salernitana - i voti di Tuttosport | Giroud da 7 Leao…

(Di domenica 26 maggio 2024) Ledi, match della 38^ giornata della Serie A 2023-2024.e giudizi per il quotidiano ''.

Le pagelle di Milan-Salernitana, match della 38^ giornata della Serie A 2023-2024. Voti e giudizi per il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. pianetamilan

Le pagelle di Milan-Salernitana, match della 38^ giornata della Serie A 2023-2024. Voti e giudizi per il quotidiano 'Il Corriere dello Sport'. pianetamilan

Salernitana, le ultime tre partite emblema della stagione granata - Salernitana, le ultime tre partite emblema della stagione granata - Le ultime tre partite giocate sono poi l'emblema di quello che è stata l'annata della Salernitana, capace di pareggiare in trasferta contro Juventus e Milan (sfiorando anche la vittoria), la seconda e ... tuttosalernitana

Finisce in parità il campionato di Milan e Salernitana: 3-3 a San Siro. Gli highlights - Finisce in parità il campionato di Milan e Salernitana: 3-3 a San Siro. Gli highlights - Finisce con un pareggio il campionato di Milan e Salernitana. A San Siro la squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il 3-3 contro i granata. tuttomercatoweb

Pagelle Milan-Salernitana, i voti di Gazzetta: Giroud da film. Un campione - pagelle milan-salernitana, i voti di Gazzetta: Giroud da film. Un campione - Le pagelle di milan-salernitana, match della 38^ giornata della Serie A 2023-2024. Voti e giudizi per il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' Emiliano Guadagnoli Redattore 26 maggio - 10:00 Le pagelle ... informazione