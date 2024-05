Pagelle GP Catalogna 2024 | la reazione d’orgoglio di Bagnaia - Martin matur - incubo Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) LEDEL GP DI– MOTOGP FRANCESCO(Ducati Factory) 10: lache ci voleva! Dopo la caduta di ieri il due-volte campione del mondo si rifà con gli interessi. Vince la gara lunga, incamera 25 punti e scaccia i cattivi pensieri. Non solo, va a piazzare il sorpasso decisivo a Jorgeproprio nel punto dove ieri era finito nella ghiaia. Se Pecco vincerà il suo terzo titolo consecutivo, beh, ricordiamoci di questa gara… JORGE(Ducati Pramac) 8: lo spagnolo ha salito un gradino rispetto a ieri e ha cullato il sogno di vincere la gara domenicale sulla pista catalana ma, dopo il sorpasso subito da, capisce in fretta che sarà più importante portare a casa i 20 punti per rimpolpare la sua classifica generale.