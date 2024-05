Pagelle Atalanta-Torino 3-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium i ragazzi di Gian Piero Gasperini, reduci dalla grandissima vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen a Dublino, fanno un sol boccone deldi Juric ed entrano tra le prime quattro della classifica (addirittura chiuderebbero terzi se il 2 giugno battessero la Fiorentina nel recupero). Risultato che spedisce automaticamente la Roma in Europa League. Non c’è storia in campo con ilche perde tutti i duelli e non riesce mai ad impensierire Carnesecchi. L’, sul finire del primo tempo, indirizza la partita con un gol meraviglioso di Scamacca e con il tap-in vincente di Lookman dopo che Gemello non trattiene e si fa sfuggire la palla.